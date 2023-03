Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Sattelzugmaschine bei Verkehrsunfallflucht erheblich beschädigt

Bergkamen (ots)

Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde in der Nacht zu Freitag (17.03.2023) ein am Haldenweg abgestellter LKW mit Auflieger stark beschädigt.

Der Fahrer hatte seinen Zug am Donnerstagabend auf einem dortigen Parkplatz abgestellt und bemerkte am Freitagmorgen gegen 4 Uhr die erheblichen Beschädigungen an der Fahrerseite der Sattelzugmaschine.

Der Außenspiegel war abgerissen und die Verkleidung des Führerhauses teilweise gerissen. Der Schaden an der nicht mehr fahrbereiten Zugmaschine, der vermutlich durch einen LKW oder Sattelzug verursacht worden ist, beträgt etwa 18 000 Euro.

Hinweise zum Unfall, dem beteiligten Fahrzeug oder dem Fahrer/der Fahrerin bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0.

