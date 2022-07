Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bobstadt - Balkonbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Bürstadt Ortsteil Bobstadt (ots)

Vergleichsweise glimpflich ging der Brand am frühen Samstagmorgen (16.07.2022) auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Bürstädter Ortsteil Bobstadt aus. Vermutlich hatte der fahrlässige Umgang mit einer Shisha und noch glühenden Kohlestückchen darin den Brand gegen 02:40 Uhr in einem auf dem Balkon befindlichen Regal ausgelöst. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen . Die alarmierte Feuerwehr Bürstadt konnte das Feuer schnell löschen. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen an der Hausfassade, dem Rollladen und den auf dem Balkon gelagerten Gegenständen ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 96940312

