POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Werne (ots) - Schneller Ermittlungserfolg: Nach Einbrüchen in einen Dönerimbiss und Juwelier in Werne in der Nacht zu Donnerstag (16.03.2023) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Bei dem Beschuldigten handelt sich um einen 31-jährigen marokkanischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, der am ...

