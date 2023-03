Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Schneller Ermittlungserfolg! Tatverdächtiger nach Einbrüchen in Dönerimbiss und Juwelier festgenommen

Werne (ots)

Schneller Ermittlungserfolg: Nach Einbrüchen in einen Dönerimbiss und Juwelier in Werne in der Nacht zu Donnerstag (16.03.2023) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Bei dem Beschuldigten handelt sich um einen 31-jährigen marokkanischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, der am Donnerstagvormittag gegen 11.25 Uhr von Polizeibeamten bei einem Einsatz in Lünen angetroffen wurde. Er führte Diebesgut von den Taten in Werne mit sich und wurde ins Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wird der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über Untersuchungshaft.

