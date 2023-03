POL-UN: Kamen - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an 15 Fahrzeugen

Werne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (16.03.2023) in Werne ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 67-jährige Bochumer befuhr gegen 10.10 Uhr die Varnhöveler Straße in Richtung Cappenberg, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Pkw in einem Graben landete. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle, an der auch ein ...

