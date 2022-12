Emmerich am Rhein (ots) - Am Samstag (10. Dezember 2022) kam es gegen 13:00 Uhr in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Dabei befuhr ein ca. 30 Jahre alter Mann in einem dunkelfarbigem VW Bulli die Nierenberger Straße und kollidierte, aus bislang ungeklärter Ursache, mit einem am rechten Straßenrand geparkten Fahrzeug. Der abgestellte OPEL Vivaro wurde durch die Kollision, oberhalb des linken Vorderrads, beschädigt. Der ...

