LPI-GTH: Vandalismus am Hauptbahnhof

Wutha-Farnroda (ots) - Vergangene Nacht ereignete sich gegen 03:30 Uhr ein Brandfall in einem Wohnhaus in der Hörseltalstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15000,- EUR. (mb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: ...

