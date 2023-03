POL-UN: Werne - Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerte (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen (14.03.2023) in Schwerte sucht die Polizei eine bestimmte Beteiligte. Der 45-jährige Fahrer eines Linienbusses befuhr gegen 5.30 Uhr die Ostberger Straße in Richtung Römerstraße. Zu dieser Zeit bog eine Fahrerin eines kleinen, roten Pkw in die Ostbergerstraße in Richtung Auf der Ostenheide ein ...

mehr