POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Fahrerin eines roten Pkw nach Verkehrsunfall mit Linienbus

Kamen (ots) - Unbekannte Täter drangen am Montagabend (13.03.2023) erst in den Garten und dann in ein Einfamilienhaus an der Von-Moltke-Straße ein Zwischen 18.20 Uhr und 19.55 Uhr hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten das Hauses teilweise. Vermutlich wurden die Täter gestört, da bereitgestellter Schmuck nicht mitgenommen wurde. Die Täter waren bei Bemerken des Einbruchs nicht mehr am Tatort. Gegen 19.50 ...

