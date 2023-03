Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - zwei Wohnungseinbrüche in Kamen-Mitte

Kamen (ots)

Unbekannte Täter drangen am Montagabend (13.03.2023) erst in den Garten und dann in ein Einfamilienhaus an der Von-Moltke-Straße ein

Zwischen 18.20 Uhr und 19.55 Uhr hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten das Hauses teilweise. Vermutlich wurden die Täter gestört, da bereitgestellter Schmuck nicht mitgenommen wurde.

Die Täter waren bei Bemerken des Einbruchs nicht mehr am Tatort.

Gegen 19.50 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Hauses an der Lintgehrstraße, dass jemand sein Schlafzimmer betrat und schaltete das Licht ein. Ein unbekannter Einbrecher, der zuvor die Terrassentür aufgehebelt hatte, flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell