POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark überladene Fahrzeuge auf der Autobahn 1 und 28 festgestellt

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 14. März 2023, gegen 10:40 Uhr, trug die Fahrerin eines Pedelecs leichte Verletzungen davon. Die 44-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr mit ihrem Pedelec die Dwostraße in Richtung Nutzhorner Straße. Zum selben Zeitpunkt war auch eine 27-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Pkw in der Dwostraße unterwegs und ...

mehr