POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin in Elsfleth +++ Fahrradfahrerin leicht verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bei einer Unfallaufnahme am Montag, 13. März 2023, gegen 13.25 Uhr, in Ahlhorn mussten Beamte der Polizei Großenkneten feststellen, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die 21-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten beabsichtigte, mit dem Pkw von der Cloppenburger Straße kommend in den Kreisverkehr in Ahlhorn einzufahren. Hierbei übersah sie allerdings den bereits ...

