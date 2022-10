Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Abbiegevorgang

Northeim (ots)

Moringen OT Fredelsloh, Landstraße 547 / In der Briege, Sonntag, 16.10.2022, 14.55 Uhr

MORINGEN (Wol) - Beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Am Sonntag befuhr eine 62-jährige Moringerin mit einem Pkw VW die Landstraße 547 aus Fredelsloh in Richtung Lauenberg. Hinter ihr fuhr ein 60-jähriger Mann aus Dassel mit einem Pkw BMW in dieselbe Richtung.

Auf Höhe der Einmündung In der Briege wollte die 62-Jährige in die Straße nach links abbiegen. Der 60-Jährige setzte gleichzeitig zu einem Überholvorgang an. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw.

Die beiden Personen blieben unverletzt.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 15.000 Euro.

