Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 14. März 2023, gegen 10:40 Uhr, trug die Fahrerin eines Pedelecs leichte Verletzungen davon.

Die 44-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr mit ihrem Pedelec die Dwostraße in Richtung Nutzhorner Straße. Zum selben Zeitpunkt war auch eine 27-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Pkw in der Dwostraße unterwegs und beabsichtigte, nach rechts auf eine Grundstückszufahrt einzubiegen. Hierbei übersah sie die in gleiche Richtung fahrende 44-Jährige, so dass es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec kam.

Die Pedelec-Fahrerin begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

