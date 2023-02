Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am 20. Februar kam es um 19:45 Uhr in Haren zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Seat Leon war auf einem Parkplatz an der "Kirchstraße" unterwegs. Der bislang unbekannte Fahrer eines grauen BMW 5er war ebenfalls auf dem Parkplatz unterwegs und beabsichtigte, diesen in Richtung "Kirchstraße" zu verlassen. Nachdem beide Fahrzeuge kurzzeitig nebeneinander angehalten hatten, setzte der Fahrer des BMW seine Fahrt fort und stieß dabei gegen den Seat Leon. Statt sich um den verursachten Unfallschaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des BMW jedoch unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

