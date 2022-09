Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Haarschneidemaschinen mitgenommen + Mülleimer weggesprengt + Heckscheibe beschädigt

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 07.09.2022:

Haarschneidemaschinen mitgenommen + Mülleimer weggesprengt + Heckscheibe beschädigt

Gießen: Haarschneidemaschinen mitgenommen

Zwei Haarschneidemaschinen ließ ein Unbekannter am Dienstag aus einem Friseurgeschäft in der Frankfurter Straße mitgehen. Der Dieb betrat gegen 13.15 Uhr das Geschäft, lief zielstrebig zu einem hinteren Regal und entnahm die Geräte daraus. Anschließend verließ er den Salon, stieg auf ein Fahrrad und fuhr davon. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist Mitte 30 und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Er hat einen Vollbart nach Angaben des Zeugen sah der Verdächtige arabisch aus. Er trug ein T-Shirt, schwarze Schuhe mit grünem Logo und einen Rucksack. An seinem Arm befand sich ein blaues Tape. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Mülleimer weggesprengt

Unbekannte sprengten Dienstagabend in der Carlo-Mierendorff-Straße einen Mülleimer an einer Bushaltestelle weg. Gegen 23.35 Uhr meldeten Anwohner den Vorfall der Polizei. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche, die nach der Sprengung mit einem Roller flüchteten. Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Laptop aus PKW gestohlen

Auf einen Laptop hatte es ein Dieb Montagfrüh im Bantzerweg abgesehen. Der Unbekannte schlug zwischen 04.00 und 04.45 Uhr die Scheibe eines geparkten Renault ein und entwendete daraus ein Laptop samt Tasche. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Linden: Heckscheibe beschädigt

An einer Bushaltestelle in der Schillerstraße in Großen-Linden beschädigten Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten Linienbusses. Zeugen, die zwischen 16.45 Uhr am Montag und 06.50 Uhr am Dienstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Audi beschädigt

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem Audi kosten, nachdem ein Unbekannter den Kotflügel des A4 auf einem Schulparkplatz in der Wetzsteinstraße beschädigte. Zeugen, die den Unfall am Montag zwischen 07.30 und 13.00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall auf Parkplatz? Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Marburger Straße nach einem beschädigten Fahrzeug und Zeugen. Eine Autofahrerin parkte Dienstagabend gegen 19.05 Uhr mit ihrem VW aus einer Parklücke rückwärts aus. Dabei piepte durchgehend der defekte Rückfahrsensor ihres Fahrzeuges. Als die Frau zu Hause war, stellte sie an ihrem Fahrzeug einen Stoßstangenschaden fest. Die Polizei geht davon aus, dass bei dem Ausparkmanöver ein anderes Fahrzeug beschädigt worden ist. Wer hat das Ausparken der VW-Fahrerin beobachtet? Welches Fahr ist dabei ggf. beschädigt worden? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler in der Tiefgarage

Nach einem Parkplatzrempler in einer Tiefgarage in der Westanlage sucht die Polizei den Unfallfahrer. Am Dienstag zwischen 06.15 und 07.15 Uhr parkte in dem Parkhaus ein schwarzer Audi. Als die Besitzerin zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie an der Beifahrertür einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro fest. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Lollar: Golf touchiert

Im Einshäuserweg touchierte am Freitag zwischen 15.00 und 16.00 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Golf. Anschließend fuhr er weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Stoßstangenschaden an dem weißen Golf wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell