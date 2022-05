Ulm (ots) - Die Keller von gleich drei Gebäuden in der Wörthstraße gingen Unbekannte zwischen Montag und Mittwoch an. Zugang verschafften sich die Täter, indem sie ein Loch in das Gitter der Hauptzufahrt schnitten. Sie gingen in den ersten, unverschlossenen Raum für Fahrräder. Dort brachen die Unbekannten ein ...

mehr