Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Baucontainer

Lingen (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Montag kam es in der Rottumer Straße zu einem versuchten Einbruch in einen Baucontainer. Bislang unbekannte Täter warfen mittels Stein die Scheibe ein. Im Anschluss verließen sie den Tatort ohne Diebesgut. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

