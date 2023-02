POL-EL: Dörpen - Radfahrerin verletzt

Geeste (ots) - In der Zeit von Donnerstag auf Freitag kam es zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr in der Straße Am Tierpark zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Heckscheibe eines blauen VW Polos, der am Straßenrand geparkt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geeste unter der Telefonnummer 05937/970050 zu melden. ...

