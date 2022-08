POL-OG: Bietigheim - Körperliche Auseinandersetzung auf Volksfest

Rastatt (ots) - Ein 23 Jahre alter Mann hat am Montag sowie die Tage zuvor die Beamten des Polizeireviers Rastatt vielfältig auf Trab gehalten und muss sich nun wegen einer ganzen Palette an Strafanzeigen verantworten. Begonnen hat der Streifzug durch das Strafgesetzbuch am Freitagmorgen auf einem Tankstellengelände in der Landesstraße. Dort soll der 23-Jährige kurz nach 8 Uhr eine Angestellte bedroht haben und ...

