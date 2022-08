Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert unterwegs

Rastatt (ots)

Wegen seiner hilflosen Lagen, mussten die Beamten des Polizeireviers Rastatt am Montagabend einen 82-jährigen Mann in Gewahrsam nehmen. In einem Wohngebiet im Norden von Rastatt, trafen die Ordnungshüter gegen 21 Uhr auf den stark alkoholisierten Mann, der zuvor auf der Straße liegend den Einsatz des Rettungsdienstes erforderte. Weil der Mann jedoch nicht verletzt war, aber aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr alleine gelassen werden konnte, sollte er zu seinem eigenen Schutz den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Im Zuge der Ingewahrsamnahme beleidigte der Senior eine eingesetzte Polizeibeamtin. Ihn erwartet neben einer Kostenrechnung nun eine Strafanzeige.

