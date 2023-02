Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch kam es in der Jürgenstraße gegen 19 Uhr zu einem Unfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten schwarzen Nissan. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen BMW 3er Compact handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

