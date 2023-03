Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen - Alleinunfall

Bönen (ots)

Am Freitag, 17.03.2023, gegen 21:15 Uhr, kam es in Bönen auf der Speckenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwerverletzt wurden. Ein 32jähriger Unnaer befuhr mit seinem Pkw die Speckenstraße in Richtung Kamener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann im Brückenbereich der Seseke die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem dortigen Brückengeländer. Neben dem Fahrzeugführer wurde auch sein 33jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Unna, bei dem Unfall schwerverletzt. Beide Fahrzeuginsassen wurden zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Schaden an dem Brückengeländer liegt bei circa 2000 Euro.

