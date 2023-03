POL-UN: Fröndenberg - Vorläufiger Führerschein eines 20-Jährigen nach zwei Tagen beschlagnahmt

Fröndenberg (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag (16.03.2023) in Fröndenberg sucht die Polizei Zeugen. Gegen 16.10 Uhr befuhr eine 50-jährige Unnaerin mit einem Pkw die Unnaer Straße in Richtung Norden. Als sie nach links in die Hauptstraße einbog, nahm ihr ein bislang unbekannter männlicher Autofahrer die Vorfahrt und bog von der Hauptstraße auf die Unnaer Straße in Richtung Norden ein. ...

