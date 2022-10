Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 26. Oktober 2022:

Peine (ots)

Vöhrum: Einbruchsversuch scheitert

Sonntag, 23.10.2022, 20:00 Uhr und Montag, 24.10.2022, 17:00 Uhr

In der Zeit zwischen Sonntag, 23.10.2022, 20:00 Uhr und Montag, 24.10.2022, 17:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter offenbar die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Ricarda-Huch-Straße in Vöhrum aufzuhebeln. Diesen Versuch misslang offensichtlich, der Schaden an der Tür wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Bereits in der Vergangenheit waren Einbruchsversuch in der näheren Umgebung gemeldet worden. Auch diese blieben erfolglos. Hinweise an die Polizei unter 05171 / 999-0.

Peine: Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Montag, 24.10.2022, zwischen 18:15 Uhr und 23:30 Uhr

Am Montagabend wurde durch bislang unbekannte Täter nach Geschäftsschluss eine Fensterscheibe eines Einzelhandelsgeschäftes in der Straße Am Markt in Peine eingeschlagen. Ob die Räumlichkeiten des Geschäftes im Anschluss durch die oder den Täter betreten worden sind, ist derzeit noch ungeklärt. Entwendet wurde augenscheinlich nichts, der entstanden Sachschaden wird jedoch indes auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise: 05171 // 999-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell