Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 25. Oktober 2022:

Peine (ots)

Peine: Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Montag, 24.10.2022, gegen 15:15 Uhr

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Celler Straße in Peine ein Verkehrsunfall bei dem ein 42-jähriger Motorrollerfahrer schwer (keine Lebensgefahr) verletzt worden ist. Demnach übersah ein 84-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen mit seinem Auto den entgegenkommenden, bevorrechtigten 42-jährigen Motorrollerfahrer. Durch die Kollision stürzte der Rollerfahrer über die Motorhaube des PKW auf die Fahrbahn. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell