FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Gestern Abend, am 12. Mai 2022 um 20:34 Uhr, rückte die Einheit Drevenack, zusammen mit der Feuerwehr Schermbeck, zu einem Objekt in der "Marienthaler Straße" im Ortsteil Weselerwald, der Gemeinde Schermbeck, aus. In dem betroffenen Objekt hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach der Erkundung konnte umgehend Entwarnung gegeben werden. Ein Schadensfall lag nicht vor, sodass die alarmierten Kräfte wieder einrücken konnten. Der Einsatz endete um 21:18 Uhr.

