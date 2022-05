Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person eingeklemmt

Heute Morgen, am 8. Mai 2022 um 07:21 Uhr, wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Auf der "Albert-Einstein-Straße" in Bucholtwelmen ereignete sich der Unfall, an dem nur ein PKW beteiligt war. Die eingeklemmte Person wurde umgehend durch die zuerst eintreffende Feuerwehr erstversorgt. Die medizinische Versorgung wurde im Einsatzverlauf vom Rettungsdienst und Notarzt übernommen. Zeitgleich wurde die technische Rettung vorbereitet und später durchgeführt. Die verunfallte Person wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der Einsatz endete, nach Abschluss aller Maßnahmen, um 09:32 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell