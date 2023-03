Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12jährige Mädchen

Bergkamen (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Das vermisste 12jähirge Mädchen stieg gegen 7 Uhr in der Nähe ihrer Wohngruppe in den Bus, um zu ihrer Schule nach Bergkamen zu fahren. In der Schule ist das Mädchen jedoch nicht angekommen. Weitere Informationen liegen nicht vor.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild und der Beschreibung des Mädchens. https://polizei.nrw/fahndung/101416

Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise nimmt die Einsatzleitstelle der Polizei Unna unter der Rufnummer 02303-921 3535 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell