POL-KA: (KA) Kraichtal - Gefährlicher Überholvorgang führt beinahe zum Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Am Montag gegen 06:30 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann im Bereich des Treppenabgangs zur Unterführung des Bahnhofs in Karlsruhe-Durlach Opfer eines versuchten Raubes. Der Mann stieg aus einer aus Bruchsal kommenden Straßenbahn aus und verließ die Fußgängerunterführung des Bahnhofes am nördlichen Ende. Auf der Alten Karlsruher Straße bemerkte er plötzlich, dass von hinten an seinem Rucksack ...

mehr