Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt und Betäubungsmittelfund

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.02.2023 gegen 02:00 Uhr konnte durch eine Streife der Polizei Neustadt an der Weinstraße ein Fahrzeug festgestellt werden, das mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kirchstraße in Neustadt an der Weinstraße einbog. Der 42-jährige Fahrzeugführer wurde in der Folge durch die Polizeistreife kontrolliert. Dabei konnten die Beamten Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Nach Verweigerung aller freiwilligen Test wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Die Durchsuchung der Person führte zum Auffinden eines Papierumschlags mit einer geringen Menge Kokain. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das BtmG eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell