Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Wochenendhaus

Bad Dürkheim (Leistadt) (ots)

Im Zeitraum vom 29.12.2022, 15:00 Uhr bis zum 10.02.2023, 16:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus in einem Waldstück unweit des Wochenendgebiets "Rothsteige" in Leistadt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen eines Fensters Zugang zu dem Wochenendhaus. In diesem fanden die Täter einen Schlüssel, mit welchem sie einen Gartenschuppen, welcher sich auf demselben Grundstück befindet öffneten. Zwei weitere Gartenschuppen auf dem Grundstück wurden ebenfalls aufgebrochen bzw. betreten. Der Eigentümer des Grundstücks bestätigte, dass lediglich der besagte Schlüssel durch die Täterschaft entwendet wurde. Glücklicherweise lagerte er keine wertvollen Gegenstände auf seinem Waldgrundstück. Durch das gewaltsame Öffnen zweier Fenster entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 50EUR.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell