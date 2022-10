Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: WhatsApp Betrüger schlagen erneut erfolgreich zu

Wiesloch/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erneut kam es im Rhein-Neckar-Kreis zu mehreren Betrugsdelikten über WhatsApp. In Hockenheim fiel auf die Betrugsmasche eine 71-jährige Seniorin herein. Diese befand sich im Urlaub und erhielt dort via WhatsApp eine Nachricht von ihrem angeblichen Sohn. In der Folge überwies sie einen hohen vierstelligen Geldbetrag, um dessen Rechnungen zu begleichen. Nach einem Gespräch mit ihrer Tochter fiel der Betrug zwar auf, jedoch war das Geld bereits weg.

Ähnlich erging es einer 58-jährigen Frau aus Wiesloch. Auch sie fiel auf die Betrugsmasche herein und überwies einen Betrag in vierstelliger Höhe. Die Überweisung konnte ebenfalls nicht mehr rückgängig gemacht werden und die Frau erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei.

