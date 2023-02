Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW durch Abreißen des Tankdeckels beschädigt

Grünstadt - Asselheim (ots)

In dem Zeitraum von 08.02.2023, 14:00 Uhr bis zum 10.02.2023, 12:30 Uhr kam es auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kappelstraße/Ecke Ostergasse in Grünstadt-Asselheim zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Hierbei habe ein bislang unbekannter Täter den Tankdeckel des PKWs gewaltsam abgerissen. Der abgerissene Tankdeckel konnte vor Ort nicht mehr aufgefunden werden.

Hinweise zur Tat und zu dem/den Täter/n nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell