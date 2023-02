Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alarmanlage verhindert Einbruchdiebstahl

Carlsberg (ots)

Am Donnerstag, den 09.02.2023 kam es im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 19:13 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Poststraße in Carlsberg. Durch eine Alarmanlage wurde der 65-jährige Hausbesitzer über den Einbruch verständigt. Dieser suchte daraufhin umgehend sein Wohnhaus auf und konnte schließlich an seiner Terrassentür mehrere Hebelspuren feststellen. Durchsucht wurde durch den/die unbekannten Täter allerdings nichts und es sei auch nichts entwendet worden. Der Sachschaden an der Terrassentür beläuft sich auf circa 150 Euro.

Wer hat im Bereich der Poststraße (Carlsberg) in letzter Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

