Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Emmendingen, Simonswald-Furtwangen: Diebstahl an Baustelle

Freiburg (ots)

Im Moment befindet sich an der L 173, zwischen Obersimonswald und Gütenbach, eine Baustelle. Kurz vor Gütenbach hat sich ein Unberechtigter an einem dort abgestellten Container zu schaffen gemacht. Mehrere Versuche, diesen aufzubrechen, scheiterten. Es entstand Sachschaden. Die Täterschaft nahm aus einem zugänglichen Bereich eine Kochplatte und weitere, relativ wertlose Gegenstände mit. Die Tatzeit muss zwischen Mittwoch, 12.10.2022, 16:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 13.10.2022, gelegen haben. Wer in diesem Zeitraum Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle festgestellt hat, welche möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten, möge sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

