POL-OH: Einbruch in Baumarkt

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Außenspiegel beschädigt Hauneck. Eine 38-jährige Frau aus Hauneck parkte am Dienstagabend (16.05.), gegen 20 Uhr, ihren roten Renault Kadjar in der Schützenstraße in Rotensee am rechten Fahrbahnrand. Als sie am nächsten Morgen gegen 8.50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. ...

mehr