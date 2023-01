PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: "Schutzfrau vor Ort" lädt zur persönlichen Bürgersprechstunde im Usinger Rathaus ein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(fh)Am Donnerstagvormittag fand im Rathaus in Usingen ein symbolisches Treffen zwischen der "Schutzfrau vor Ort", Frau Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gondek und Herrn Bürgermeister Steffen Wernard statt. Im Beratungsbüro des Rathauses wird Frau Jokiel-Gondek, wie auch bisher, Bürgerinnen und Bürgern jeden vierten Donnerstag im Monat, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr, die Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch ermöglichen und sich deren Anliegen zu polizeilichen Themen zu widmen. Eine Voranmeldung ist dabei nicht von Nöten. Herr Wernard begrüßte und lobte die bisherige Zusammenarbeit und freut sich auch in Zukunft seine Räumlichkeiten der "Schutzfrau vor Ort" zur Verfügung stellen zu können: "Ich freue mich sehr über dieses polizeiliche Angebot - gerade im Hinblick auf die Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Es ist gut, solch eine polizeiliche Bürgersprechstunde an einem zentralen Ort anzubieten und auch dort ansprechbar zu sein. Wir sind froh, dass wir Sie haben."

Die seit Oktober 2018 tätige "Schutzfrau vor Ort" ist ständige Ansprechpartnerin der Polizei für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der Kommunen im Zuständigkeitsgebiet der Polizeistation Usingen. Katja Jokiel-Gondek ist bereits seit 1991 im Bereich der Polizeidirektion Hochtaunus beschäftigt und versah in den zurückliegenden Jahren ihren Dienst bei verschiedenen Polizeistationen im Kreisgebiet. Zuletzt war sie als Dienstgruppenleiterin bei der Polizeistation in Usingen tätig, in deren Räumlichkeiten Jokiel-Gondek auch weiterhin ihren Dienst ausübt. Das durch den engeren Kontakt entstehende besondere Vertrauensverhältnis kommt sowohl der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, als auch der polizeilichen Arbeit zugute. Wer es nicht zu den Terminen im Rathaus schafft, kann selbstverständlich auch außerhalb dieser Zeiten den Kontakt zur "Schutzfrau vor Ort" suchen. Erreichbar ist sie unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 108 oder per E-Mail an svo.pst-usingen.ppwh@polizei.hessen.de . Zudem ist Frau Jokiel-Gondek natürlich auch im Rahmen ihrer regelmäßigen Präsenzstreifen in Usingen ansprechbar.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell