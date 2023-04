Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Fahrräder in Garage sichergestellt - Eigentümer gesucht!

Heidelbeg (ots)

Am 10. April 2023 konnten mehrere, mutmaßlich gestohlene Fahrräder in einer Garage im Stadtteil Boxberg sichergestellt werden. Ein Anzeigenerstatter meldete sich telefonisch bei der Polizei, weil er sein bereits am 01. April entwendetes Fahrrad mittlerweile mittels eines "Peilsenders" in der betreffenden Garage geortet hatte. Da der Eigentümer bzw. Mieter der Garage nicht kurzfristig ermittelt werden konnte, wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und das Tor mithilfe der Feuerwehr geöffnet.

Darin befanden sich insgesamt zehn Fahrräder, darunter das des Anzeigenerstatters. Die Fahrräder wurden sichergestellt und das Tor mittels eines neuen Schlosses verschlossen.

Noch am selben Tag erschien der Besitzer der Garage beim Polizeirevier Heidelberg-Süd und fragte nach dem Verbleib der Fahhräder. Er gab an, diese alle nach und nach auf einem Flohmarkt gekauft zu haben. Dies wird nach jetzigem Stand der Ermittlungen jedoch angezweifelt.

Neben dem Fahrrad des Anzeigenerstatters konnte noch ein weiteres einem angezeigten Diebstahl zugeordnet werden. Wer seines unter den verbliebenen acht Fahrrädern erkennt und geeignete Nachweise für sein Eigentum hat, meldet sich bitte beim Polizeiposten Heidelberg-Emmertsgrund, der die weiteren Ermittlungen führt, unter der Telefon-Nummer: 06221 381518.

https://ppmannheim.polizei-bw.de/heidelberg-mehrere-fahrraeder-in-garage-sichergestellt-eigentuemer-gesucht/

