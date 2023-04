Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt -Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter diverse Artikel eines Supermarktes in der Heinrich-Fuchs-Straße. Nachdem der Täter das Diebesgut in seinen Rucksack gesteckt hatte und das Geschäft verlassen wollte, wurde dieser zunächst von einer Mitarbeiterin des Supermarktes angesprochen. Da der Verdächtige auf mehrfache Aufforderungen stehen zu bleiben nicht reagierte, ergriff die Mitarbeiterin seinen Rucksack. Der Täter entriss sich jedoch aus dem Griff, und begab sich in Richtung des Ausgangs. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Geschehen und stellte sich dem Flüchtigen in den Weg. Schließlich kam es vor der Filiale zwischen dem Täter, einem Supermarktmitarbeiter sowie dem hilfsbereiten Zeugen zu einem Gerangel. Durch enormen Kraftaufwand riss der Täter sich erneut los und flüchtete fußläufig in Richtung Felix-Wankel-Straße.

Die Videoaufzeichnungen des Supermarktes werden derzeit durch die Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, insbesondere der am Geschehen beteiligte Zeuge, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd in Verbindung zu setzen, Telefonnummer: 06221 / 3418-0.

