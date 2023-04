POL-MA: Mannheim-Almenhof: Scheibe eines Taxis eingeschlagen und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Eppelheim (ots) - Am Mittwochnachmittag fiel einem Servicetechniker ein manipulierter Geldautomat in der Scheffelstraße in Eppelheim auf und informierte die Polizei. Spätere Ermittlungen ergaben, dass eine noch unbekannte Täterschaft an diesem Tag, zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr, eine Apparatur am Geldautomaten, welche die Kartendaten und die PIN der ...

