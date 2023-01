POL-BI: Ladendieb ringt um 30 Packungen Kaffee

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Dank aufmerksamer Zeugen fassten Polizeibeamte am Dienstag, 10.01.2023, einen Fahrraddieb, der bereits ein gestohlenes Fahrrad bei sich hatte, als er versuchte, ein weiteres zu stehlen. Der polizeibekannte 35-jährige Mann aus Werther versuchte gegen 16:00 Uhr, ein Fahrradschloss an der Huberstraße gewaltsam zu öffnen. Drei Bielefelder bemerkten, dass sich der 35-Jährige an ...

mehr