POL-BI: Notorischer Fahrraddieb geht in Haft

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In einer Parkanlage an der Jöllenbecker Straße hat ein Unbekannter am Montag, 09.01.2023, zwei Motorsägen der Marke Stihl von der Ladefläche eines Firmentransporters gestohlen. Am Montagmorgen hatten Bauarbeiter ihren Mercedes Sprinter in dem Grünstreifen "Schlosshofbach am Brodhagen" in Nähe des Zugangs an der Jöllenbecker Straße abgestellt. Gegen 10:05 Uhr tauchte ein ...

mehr