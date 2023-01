Polizei Bielefeld

POL-BI: Arbeitsgeräte von Ladefläche gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In einer Parkanlage an der Jöllenbecker Straße hat ein Unbekannter am Montag, 09.01.2023, zwei Motorsägen der Marke Stihl von der Ladefläche eines Firmentransporters gestohlen.

Am Montagmorgen hatten Bauarbeiter ihren Mercedes Sprinter in dem Grünstreifen "Schlosshofbach am Brodhagen" in Nähe des Zugangs an der Jöllenbecker Straße abgestellt. Gegen 10:05 Uhr tauchte ein fremder Mann an dem Transporter auf und nahm die beiden Motorsägen, die die Arbeiter für einen Moment auf die Ladefläche gelegt hatten. Der Dieb entfernte sich mit den Sägen von dem Fahrzeug und über die Jöllenbecker Straße in Richtung Innenstadt.

Ein Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen:

Der Mann war etwa 35 Jahre alt, hatte dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er trug eine schwarze Weste, eine helle Kapuze, eine schwarze Jogginghose mit weisen seitlichen Streifen, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle und einen grauen Rucksack.

Die Polizei bitte um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

