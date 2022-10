Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Freiburger Allee

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 07:20 Uhr und 12:30 Uhr in der Freiburger Allee in Böblingen. Im Bereich der Keltenburgstraße und der Bundschuhstraße wurde ein geparkter schwarzer Mini One durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. An dem Mini entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro im Bereich des rechten hinteren Kotflügels. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

