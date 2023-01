Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW verschiebt geparktes Fahrzeug in Gartenzaun

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Brackwede-

Der Mercedes stieß am Dienstag, 10.01.2023, bei einem Verkehrsunfall einen geparkten PKW in einen Gartenzaun. Der abgelenkte Fahrer war angetrunken.

Eine 30-jährige Anwohnerin der Cansteinstraße wurde gegen 04:05 Uhr durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen. Vor dem Haus erblickte sie ihren ehemals an der Straße geparkten Ford Ka, der inzwischen in dem Gartenzaun des Nachbarhauses stand. Ein Mercedes stand in der Bepflanzung der dortigen Verkehrsinsel, dessen Fahrer und Beifahrerin standen neben ihrem PKW. Die Bielefelderin rief die Polizei.

Der 47-Jährige aus Pattensen gestand den Beamten, mit dem Mercedes über die Heuberger Straße in Richtung Cansteinstraße gefahren zu sein. Er habe seine Aufmerksamkeit der 29-jährigen Beifahrerin gewidmet und sei so in den geparkten PKW gefahren. Der Ford wurde durch den Aufprall über die Verkehrsinsel und die dortige Bepflanzung in den Zaun geschoben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 14300 Euro.

Die Polizisten nahmen Alkoholgeruch wahr. Da der 47-Jährige einen Alkoholvortest ablehnte, entnahm ein Arzt dem angetrunkenen Fahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell