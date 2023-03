Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch, Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw in Brand gesetzt - Zeugen gesucht!

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Montag bis Dienstagmorgen setzten bislang Unbekannte einen PKW auf einem Feldweg hinter dem Racket-Center in Brand. Der VW Bora brannte darauf völlig aus. Eine Zeugin wurde am Dienstagmorgen auf das Wrack aufmerksam und meldete dies der Polizei. Eine Überprüfung des zerstörten VW ergab, dass dieser Anfang des Monats entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Brandgeschehen beobachteten oder hierzu weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell