POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Lüdenscheid (ots) - In einem Wettbüro an der Werdohler Straße kam es am Mittwochnachmittag, gegen 17:30 Uhr, zu einem Streit zwischen einem 23-Jährigen und einem 31-Jährigen. Nach einem kurzen verbalen Schlagabtausch kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 23-Jährige schlug in dessen Verlauf mit einem Teleskopschlagstock auf den Kopf seines ...

