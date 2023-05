Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag

Sonntag, 13./14.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde auf dem Breiten Weg in Aurich ein 42-jähriger Fahrradfahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Auricher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und ihm die Weiterfahrt untersagt. Der Auricher muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Führerscheinstelle erhielt ebenfalls Kenntnis.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunkene Fahrzeugführerin In der Samstagnacht befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin den Schulpfad in Norden. In der dortigen Sackgasse beabsichtigte sie mit ihrem Pkw zu wenden und geriet dabei rückwärts in eine gemauerte Gosse. Dabei wurde ihr Golf beschädigt. Ein vor Ort durchgeführter ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Der 31-jährigen Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr droht nun ein Strafverfahren.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Bedrohung mit Schlagstock Am Freitagabend kam es zwischen mehreren Jugendlichen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Anschluss verließen drei der Jugendlichen die Örtlichkeit. Dabei wurden sie von zwei anderen verfolgt. Einer der Verfolger hielt dabei einen Teleskopschlagstock in der Hand. Dieser wird durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt. Gegen den Führer des Teleskopschlagstockes wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und des unerlaubten Führens des Teleskopschlagstockes eingeleitet.

Sonstiges

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Sonnabend gegen 15:40 Uhr überholte ein derzeit unbekannter Pkw zwei Straßenrennradfahrer auf der Streeker Straße (L 18) in der Gemeinde Friedeburg. Aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes vom überholenden Pkw stießen die beiden Rennradfahrer aus Wiesmoor mit ihren Rädern zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte die 57-jährige Rennradfahrerin zu Boden und verletzte sich. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde die Verletzte durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Zudem entstand an beiden Straßenrennrädern Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, sowie zum flüchtigen Pkw nimmt die Polizei Wittmund unter Telefon 04462-9110 entgegen.

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Farbschmierereien In der Nacht zu Sonnabend kam es in der Gemeinde Friedeburg im dortigen Rußlandweg zu diversen Farbschmierereien. Derzeit unbekannte Täter beschmierten mit einem schwarzen Filzstift (vermutlich Edding) u.a. einen Stromkasten, eine Mülltonne, die Heckscheibe von einem Pkw, sowie Fensterscheiben der dortigen Wohnhäuser. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden insgesamt sechs Ermittlungsverfahren durch die Polizei eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter Telefon 04462-9110 entgegen.

Bensersiel - Heckscheibe eines Pkw beschädigt In der Zeit vom 06.05.2023 (Sonnabend) bis 13.05.2023 (Sonnabend), wurde die Heckscheibe von einem Pkw aus dem Landkreis Pinneberg vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt. Der Pkw war im Tatzeitraum ordnungsgemäß auf den Inselparkplätzen "Am Hafen" in Bensersiel abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter Telefon 04462-9110 entgegen.

Sonstiges

- Fehlanzeige

