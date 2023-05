Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Schwerer Unfall in der Uffenstraße: Fußgängerin gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Schwerer Unfall in der Uffenstraße: Fußgängerin gesucht

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitag in Norden sucht die Polizei eine beteiligte junge Fußgängerin und Zeugen. Gegen 11.30 Uhr fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand eine 76-jährige Frau aus Norden mit dem Pedelec auf der Osterstraße in Fahrtrichtung Marktplatz und bog in die Uffenstraße ein. Bei dem Fußgängerüberweg an der dortigen Ampel soll sie einer jungen Fußgängerin ausgewichen sein und stürzte. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt.

Die Fußgängerin soll noch vor Ort Passanten gebeten haben, sich um die verletzte Frau zu kümmern und war nicht mehr am Unfallort, als die Polizei eintraf. Sie wird beschrieben als etwa 15 bis 17 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hatte dunkle, schulterlange Haare und trug eine schwarze Jacke. Vermutlich wurde sie am Ellenbogen verletzt. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf das Mädchen geben können, sich unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell